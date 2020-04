Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Welver - Radfahrer übersehen

Welver (ots)

Eine 60-jährige Autofahrerin aus Welver befuhr am Donnerstag, gegen 11 Uhr, die Straße "Osterfeld" von Illingen kommend in Richtung Dorfwelver. An der vorfahrtberechtigten Straße "Hauskamp" wollte sie nach links weiter in Richtung Dorfwelver fahren. Hierbei übersah sie einen, von rechts kommenden, 77-jährigen Pedelec-Fahrer aus Welver und touchierte ihn leicht. Der Rentner kam hierbei zu Fall und verletzte sich leicht. Der Sachschaden wird auf circa 2.500 Euro geschätzt. (reh)

