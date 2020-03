Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus - Unter Drogeneinfluss am Steuer

Ahaus (ots)

Cannabis konsumiert hatte ein Autofahrer, den die Polizei am Samstag in Ahaus kontrollierte. Die Beamten hatten den Wagen des 24-Jährigen am Nachmittag im Alstätter Brook kontrolliert. Die Beamten fertigten eine Anzeige und untersagten die Weiterfahrt. Ein Arzt entnahm dem Mann eine Blutprobe, um den Drogenkonsum exakt nachweisen zu können.

