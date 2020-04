Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Möhnesee-Günne - Aufmerksamer Zeuge

Möhnesee (ots)

Ein Zeuge beobachtete am Sonntag um 19:30 Uhr eine Unfallflucht. An der Brünningser Straße war ein schwarzer Mercedes beim Ausparken gegen einen Zaun gefahren und hatte diesen dabei beschädigt. Der Zeuge versuchte noch den Fahrer darauf aufmerksam zu machen. Dieser schaute den Zeugen nur an und fuhr davon. Der Zeuge verständigte die Polizei und konnte neben dem Autokennzeichen auch eine Beschreibung des Mannes abgeben. Der 68-jährige Autofahrer aus Werl wird sich nun wegen einer Unfallflucht verantworten müssen. (lü)

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Soest

Pressestelle Polizei Soest

Telefon: 02921 - 9100 5300

E-Mail: pressestelle.soest@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/soest

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell