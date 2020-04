Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Bad Sassendorf/Beusingsen - Radler schwer verletzt

Bad Sassendorf (ots)

Am Sonntag, gegen 15:00 Uhr kam es am Rüthener Weg in Höhe der Kreuzung mit dem Radweg zu einem Unfall. Ein 29-jähriger Mann aus Möhnesee war mit seinem Nissan Note in Richtung Soest unterwegs. Er hatte mehrere Radfahrer vor sich. Als er diese überholte, scherte der Radfahrer an der Spitze nach links aus um in den Radweg abzubiegen. Dabei kam es zur Kollision mit dem Nissan. Der 56-jährige Radfahrer aus Soest, der ohne Helm unterwegs war, wurde dabei schwer verletzt und musste in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Ob der Zweiradfahrer vor seinem Abbiegen Handzeichen gegeben hat, wird von mehreren Zeugen unterschiedlich geschildert. Der Sachschaden an den Fahrzeugen wird auf etwa 1100,- EUR geschätzt. (lü)

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Soest

Pressestelle Polizei Soest

Telefon: 02921 - 9100 5300

E-Mail: pressestelle.soest@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/soest

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell