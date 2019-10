Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Auto Alarmanlage vertreibt Dieb

Ludwigshafen (ots)

Am 07.10.2019, gegen 16:10 Uhr, brach ein unbekannter Täter ein Auto auf, das in der Ludwig-Reichling-Straße stand. Als er die Tür öffnete, ging die Alarmanlage des Autos an und ein Zeuge sah, wie der Unbekannte die Tür offen stehen ließ, auf die andere Straßenseite rannte und dann mit einem Fahrrad in Richtung Christian-Weiß-Straße wegfuhr. Er war etwa 35-40 Jahre alt und hatte braunes kurzes Haar. Er trug eine dunkle Jacke und eine graue Jeans. Die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 bittet um sachdienliche Hinweise unter der Telefonnummer 0621 963-2122 oder per e-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de.

