Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Streit auf Supermarkt Parkplatz

Ludwigshafen (ots)

Am 07.10.2019, gegen 10:30 Uhr, lief ein 26-Jähriger auf einem Supermarkt Parkplatz in der Fontanestraße entlang als ein weißer Transporter sehr nah an ihm vorbeifuhr. Als der 26-Jährige dem unbekannten Fahrer eine Geste der Empörung zeigte, stieg dieser aus und es kam zum Streitgespräch. Als der Unbekannte immer aggressiver wurde, flüchtete der 26-Jährighe. Daraufhin rannte der Unbekannte ihm hinterher, nahm ihn in den Schwitzkasten und schlug ihm ins Gesicht. Dann ging er wieder zu seinem weißen Transporter und fuhr weg. Er war zwischen 50 und 60 Jahre alt, circa 1,70 m groß, hatte eine kräftige Statur und graue kurze Haare. Die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 bittet um sachdienliche Hinweise unter der Telefonnummer 0621 963-2122 oder per e-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

