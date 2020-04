Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Warstein-Waldhausen - Scheune brennt

Warstein (ots)

Am Sonntag, um 14:00 Uhr, wurden Feuerwehr und Polizei zum Brand einer großen Scheune nach Waldhausen an die Sankt-Barbara-Straße gerufen. Beim Eintreffen der Feuerwehr brannte bereits ein Großteil der Scheune. Die Feuerwehr war mit einem Großaufgebot am Brandort. Sie musste die Scheune letztlich kontrolliert abrennen lassen. Ein 31-jähriger Mann aus Soest und ein 32-jähriger Mann aus Dortmund wurden mit Verdacht auf eine Rauchvergiftung in ein Krankenhaus gebracht worden. Die beiden hatten zuvor nach eigenen Angaben an einem Auto gearbeitet. Bei Flexarbeiten an der Benzinleitung hatte das Fahrzeug Feuer gefangen und so zum Brandgeschehen geführt. Der Sachschaden wird auf über eine Million Euro geschätzt. (lü)

