Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Überholmanöver führt zu Verkehrsunfall in Hude +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots)

Ein derzeit unbekannter Fahrzeugführer hat am Mittwoch, den 05. Februar 2020, beim Überholen einen entgegenkommenden Pkw beschädigt. Der Verursacher befuhr gegen 17:45 Uhr die Bremer Straße in Hude in Richtung Delmenhorst. Kurz hinter der Einmündung "Grenzweg" überholte er ein unbekanntes Fahrzeug, obwohl ihm ein schwarzer Renault entgegenkam. Während des Überholvorganges kam es zum Zusammenstoß der jeweils linken Außenspiegel. Am schwarzen Renault entstand ein Sachschaden in Höhe von 700 Euro. Der Verursacher entfernte sich anschließend unterlaubt von der Unfallstelle. Zeugen, die das riskante Überholmanöver gesehen haben oder Angaben zu dem Verursacher machen können, werden gebeten, ihre Hinweise unter der Telefonnummer 04408/8066980 der Polizei Hude mitzuteilen (158554).

