Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: "Wintereinbruch" mit Konsequenzen für den Straßenverkehr

Kusel (ots)

Gestern verschaffte der "Wintereinbruch" der hiesigen Dienststelle und der angegliederten Polizeiwache in Schönenberg-Kübelberg ein erhöhtes Einsatzaufkommen. Auf Grund schneeglatter Fahrbahnen kam es zu einer Vielzahl an stecken gebliebener Fahrzeuge und Verkehrsunfällen. Zur größten Behinderung kam es auf der L 354 zwischen Waldmohr und Dunzweiler. Auf besagter Wegstrecke rutschten mehrere Fahrzeuge in den Straßengraben. Zusammenfassend bleibt zu berichten, dass glücklicherweise niemand verletzt wurde, somit lediglich Sachschaden entstand. |pikus

