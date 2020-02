Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Unfallverursacherin zeigt sich kooperativ - und fährt dann einfach weg

Landstuhl (ots)

Am Mittwochmorgen, gegen 9.30 Uhr, kam es in der Mittelbrunner Straße unweit der Ampelanlage zu einem Verkehrsunfall. Ein himmelblauer Kleinwagen war auf ein haltendes Auto aufgefahren und hatte dies im Heckbereich massiv beschädigt. Die etwa 40 Jahre alte Fahrerin stieg aus und gab an die Polizei informieren zu wollen. Als der Unfallgeschädigte seine Fahrzeugunterlagen holte, fuhr die Frau jedoch einfach davon - ohne die Polizei zu informieren. Die Polizei Landstuhl sucht nun nach Zeugen und der Unfallverursacherin und bittet darum sich zu melden. Polizei Landstuhl: 06371-9229-0|pilan-RoBi

Rückfragen bitte an:

Polizei Landstuhl







Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell