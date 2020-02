Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Unfall beim Rangieren

Bild-Infos

Download

Odenbach (ots)

Zwei Fahrzeuge sind in Folge eines Rangiervorganges in der Rother Straße beschädigt worden. Als am Dienstag, um 12:45 Uhr ein 28-jähriger PKW-Fahrer aus der Grabenstraße (K 51) rückwärts in Richtung der Rother Straße lenkte, fuhr der nachfolgende Autofahrer vorsichtshalber an den rechten Straßenrand. Vermutlich hatte der 28-Jährige das nachfolgende Fahrzeug überhaupt nicht wahrgenommen. Als er seine Fahrt vorwärts wieder in Richtung der B 420 fortsetzen wollte, stieß er gegen das zuvor ausgewichene Fahrzeug auf seiner rechten Seite. |pilek-AH

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Lauterecken



Telefon: 06382 9110

PILauterecken@Polizei.RLP.de

https://www.polizei.rlp.de/?id=1355



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell