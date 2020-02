Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Anleinpflicht für Hunde

Offenbach-Hundheim (ots)

Zwei freilaufende Hunde wirkten in der Brückenstraße beängstigend auf eine 29-jährige Mutter und ihre 5-jährige Tochter. Die Polizei wurde in Kenntnis gesetzt, dass die Frau nun zum dritten Mal von den aus ihrer Sicht "aggressiven Hunden" bedrängt wurde. Das Kind hätte mittlerweile Angst vorm Spazierengehen. Die Polizei meldete den Vorfall an die hierfür zuständige Verbandsgemeindeverwaltung. Auch ohne Prüfung der näheren Umstände wie zum Beispiel der tatsächlichen Gefährlichkeit der Hunde, ist zunächst von einem Verstoß gegen die Anleinpflicht auszugehen. Die Anleinpflicht besteht mitunter deshalb, um eine bedrohlich wirkende Konfrontation mit Fußgängern zu vermeiden. |pilek-AH

