Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Verkehrsunfallflucht in Dierdorf

Dierdorf (ots)

Am Montag kam es im Zeitraum von 08:10 Uhr bis 16:35 Uhr in der Hachenbuger Straße in Dierdorf zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein(e) bisher unbekannte(r) Verkehrsteilnehmer(in) touchierte vermutlich beim Ein- oder Ausparken den hinteren rechten Kotflügel und die Türe eines ordnungsgemäß geparkten PKW Ford Fiesta (Farbe weiß). Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise bei der Polizei Straßenhaus, unter der Tel. 02634/9520 oder per Email: pistrassenhaus@polizei.rlp.de, zu melden.

Rückfragen bitte an:





Polizeiinspektion Straßenhaus



Telefon: 02634/952-0

www.polizei.rlp.de/pd.neuwied



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell