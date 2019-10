Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Göppingen - Linke Seite zerkratzt

Rund 4.000 Euro Schaden hinterließ am Mittwoch ein Flüchtiger nach einem Unfall in Göppingen.

Laut Polizeiangaben stand ab 7.55 Uhr in der Holzheimer Straße ein BMW. Als die Besitzerin gegen 12 Uhr zu ihrem Auto zurückkam, musste sie starke Kratzer am Kotflügel und an beiden Türen feststellen. Möglicherweise wurde der Schaden durch ein Baustellenfahrzeug verursacht. Die Polizei (Tel. 07161/632360) hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen.

Die Polizei mahnt: Unfallflucht ist kein Kavaliersdelikt, sondern eine Straftat. Wer einen Unfall verursacht, hat sich darum zu kümmern oder die Polizei zu verständigen. Sonst droht Geldstrafe oder Haftstrafe und der Führerscheinentzug. Wenn die Polizei zum Unfall kommt, ist meist nur ein geringes Bußgeld fällig.

