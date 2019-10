Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Ochsenhausen - Auto erfasst Elfjährigen

Schwere Verletzungen erlitt am Mittwochmorgen ein Junge bei einem Unfall in Ochsenhausen.

Ulm (ots)

Laut Angaben der Polizei sei gegen 7.30 Uhr ein Opel-Fahrer in der Biberacher Straße unterwegs gewesen. Den Kreisverkehr habe der 27-Jährige an der ersten Ausfahrt in Richtung Bahnhof verlassen. Dabei streifte er mit dem Kotflügel einen 11-Jährigen, der die Straße überqueren wollte. Der Junge stürzte und erlitt schwere Verletzungen. Der Rettungsdienst brachte ihn in ein Krankenhaus. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen. Sie bittet unter der Telefon-Nr. 07392/96300 um Zeugenhinweise.

