Feuerwehr Essen

FW-E: Zimmerbrand in Mehrfamilienhaus

Bild-Infos

Download

Essen-Huttrop, Am Parkfriedhof, 04.09.2019, 07.35 Uhr (ots)

Bei einem Zimmerbrand in Essen-Huttrop ist heute früh eine männliche Person gefunden worden. Der Trupp brachte den Mann aus der Wohnung heraus, der Notarzt konnte im Rettungswagen nur noch den Tod feststellen. Das Feuer war in der Küche des Mehrfamilienhauses mit 32 Parteien in der Straße "Am Parkfriedhof" ausgebrochen und bei Eintreffen der Feuerwehr recht weit entwickelt. Flammen schlugen aus dem geborstenen Küchenfenster, Rauch zog an der Fassade hoch. Die unmittelbar benachbarten und darüber liegenden Wohnungen mussten zunächst geräumt und auf Brandrauch kontrolliert werden. Dabei gab eine Dame an, Rauch eingeatmet zu haben. Nach notärztlicher Begutachtung war der Transport in eine Klinik jedoch nicht notwendig. Belüftungsmaßnahmen und Temperaturmessungen in der Brandwohnung beendeten den Feuerwehreinsatz, alle Bewohner konnten wieder in ihre Wohnungen zurück. Die Brandursache ist unklar, die Kriminalpolizei ermittelt. (MF)

Rückfragen bitte an:



Feuerwehr Essen

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Mike Filzen

Telefon: 0201 12-37014

Fax: 0201 12-37921

E-Mail: mike.filzen@feuerwehr.essen.de

Original-Content von: Feuerwehr Essen, übermittelt durch news aktuell