POL-EL: Nordhorn - 42-Jähriger stiehlt Transporter von Baustelle

Nordhorn (ots)

Mehrere Streifenwagenbestzungen haben am Montagnachmittag nach einem gestohlenen weißen VW Crafter samt Anhänger gefahndet. Polizeibeamte der Lingener Autobahnpolizei stoppten den Dieb auf der neuen Ortsumgehung.

Der 42-jährige Mann aus Lettland hatte den VW zuvor von einer Baustelle an der Straße Am Ems-Vechte-Kanal gestohlen. Ein Mitarbeiter der geschädigten Firma versuchte noch den Mann zu stoppen. Dieser fuhr jedoch mit hoher Geschwindigkeit in Richtung Deegfelder Weg davon.

Der wohnungslose Mann wurde durch die Autobahnpolizei angehalten. Er war deutlich alkoholisiert. Ein entsprechender Test ergab einen Wert von 2,49 Promille. Er wurde zur Dienststelle nach Nordhorn gebracht, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde.

Der zuvor von ihm abgekoppelte Anhänger konnte durch den Eigentümer nur kurze Zeit später in der Frankstraße aufgefunden werden.

Der Mann aus Lettland ist für die Polizei kein Unbekannter. Allein in den vergangenen Tagen war er bereits wegen eines Betruges und eines Ladendiebstahls auffällig geworden.

In Absprache mit der Staatsanwaltschaft Osnabrück und dem Amtsgericht Nordhorn wurde ein beschleunigtes Verfahren durchgeführt. In der Verhandlung am Donnerstag wurde der Täter zu einer Bewährungsstrafe von fünf Monaten verurteilt.

