Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Werlte - Transporter aus dem Verkehr gezogen

Werlte (ots)

In der vergangenen Woche wurde auf der Sögeler Straße ein weißer Transporter angehalten und kontrolliert. Die Polizeibeamten konnten dabei gleich mehrere Verstöße bzw. Mängel an der Fahrzeugbeleuchtung, der Reifenbeschaffung und an der Karosserie ausmachen. Der Transporter war in keinem verkehrssicheren Zustand.

Zudem beförderte der Fahrer acht weitere Personen, wobei es sich vier der Mitfahrer auf Stühlen im hinteren Teil der Ladefläche bequem gemacht hatten. Die Weiterfahrt wurde untersagt. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet und an die Bußgeldstelle des Landkreises Emsland abgegeben.

