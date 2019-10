Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Hüls: Unfallflucht - Radfahrerin leicht verletzt - Zeugen gesucht

Krefeld (ots)

Bereits am Freitag letzter Woche (27. September 2019) hat sich ein Autofahrer unerlaubt vom Unfallort entfernt, nachdem er in einer Kurve eine Radfahrerin geschnitten hatte. Die Frau wurde dabei leicht verletzt.

Die 63-jährige Radfahrerin war gegen 8:40 Uhr auf der Straße Am Wehrspick unterwegs. Im Einmündungsbereich zur Straße An der alten Burg hielt sie an, um einen grauen / silbernen Kleinwagen vorbeizulassen, der von rechts kam und nach links in ihre Straße einbog. Als er die Kurve zu eng nahm, stürzte die Krefelderin. Ein Passant half der leicht verletzten Frau, aufzustehen.

Der Autofahrer fuhr in Richtung Jakob-Husmans-Straße weiter, ohne sich um die Frau zu kümmern.

Für Hinweise wenden Sie sich bitte an die Polizei Krefeld unter der Rufnummer 02151 6340 oder per E-Mail an hinweise.krefeld@polizei.nrw.de. (762)

Rückfragen von Journalisten bitte an:



Polizeipräsidium Krefeld

Pressestelle

Telefon: 02151 634 1111

oder außerhalb der Bürozeiten: Leitstelle 02151 634 0

www.polizei.nrw.de/krefeld

Besuchen Sie auch unsere facebook-Seite

http://www.facebook.com/Polizei.NRW.KR

Original-Content von: Polizeipräsidium Krefeld, übermittelt durch news aktuell