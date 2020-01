Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Autofahrer missachtet Haltesignale der Polizei und kommt von Fahrbahn ab

Cuxhaven (ots)

Beverstedt. In der Nacht von Sonntag auf Montag kam gegen 2:55 Uhr ein 27 Jahre alter Fahrzeugführer in Beverstedt-Stubben von der Straße ab. Polizeibeamte wollten das Auto kontrollieren. Der 27-Jährige missachtete die Haltesignale jedoch und versuchte sich der Kontrolle durch Flucht zu entziehen. Im Bereich des Feldweges "Adelstedt" kam der Mann schließlich ohne Fremdeinwirkung von der Fahrbahn ab. Das Auto kippte hierbei und blieb auf der Seite liegen. Polizeibeamte waren dem Fahrzeug gefolgt und versorgten den schwer verletzten Mann bis zum Eintreffen der Rettungskräften. Bei einer genaueren Überprüfung wurde festgestellt, dass der Mann nicht im Besitz eines Führerscheins war. Außerdem ergaben sich Hinweise auf eine mögliche Drogenbeeinflussung, weshalb die Entnahme einer Blutprobe angeordnet wurde. Der Sachschaden am Auto beträgt rund 20.000 Euro.

Rückfragen bitte an:

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Polizeiinspektion Verden/Osterholz

Sarah Humbach

Im Burgfeld 6

27283 Verden



Telefon: 04231-806-104

Intern: 07-252-104

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell