POL-CUX: Medieninformation der Polizeiinspektion Cuxhaven vom 12. Januar 2020

Medieninformation der Polizeiinspektion Cuxhaven vom 12. Januar 2020

Bereich Geestland

Verkehrsunfall mit verletzten Personen

Am Sonntag, den 12.01.2020, gegen 12:20 Uhr, befuhr ein 21-jähriger Geestländer mit seinem Ackerschlepper samt Anhänger die Straße Wremer Specken (K 66) aus Richtung Wremen kommend in Fahrtrichtung Sievern. Direkt dahinter befand sich eine 36-jährige Wremerin mit ihrem Peugeot. Aus noch ungeklärter Ursache scherte die junge Fahrerin in Höhe Hausnummer 50 zum Überholen aus und kollidierte mit dem im Abbiegevorgang befindlichen Ackerschlepper. Die Wremerin wurde bei dem Unfall schwerstverletzt und in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Der Fahrer des Schleppers wird ebenfalls schwer verletzt und in ein umliegendes Krankenhaus verbracht.

Der entstandene Schaden ist derzeit nicht bezifferbar. Zur Klärung der Unfallursache wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft ein Sachverständiger zur Unfallstelle entsandt.

Für die Dauer der Unfallaufnahme und Begutachtung durch den Sachverständigen ist die K 66 zwischen den Ortschaften Wremen und Sievern weiterhin voll gesperrt.

Martin Kühne Polizeihauptkommissar Dienstschichtleiter

