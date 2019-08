Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (471/2019) Maskierter überfällt Spielhalle in Osterode

Göttingen (ots)

Osterode am Harz, Scheffelstraße Dienstag, 13. August 2019, gegen 02.20 Uhr

OSTERODE (mb) - Ein maskierter Mann hat am frühen Dienstagmorgen (13.08.19) eine Spielhalle in der Scheffelstraße in Osterode überfallen. Bei der Tat erbeutete der Räuber Bargeld im unteren dreistelligen Bereich.

Nach ersten vorliegenden Erkenntnissen betrat der Täter gegen 02.20 Uhr die Spielhalle und bedrohte den am Tresen stehenden Mitarbeiter mit einem Messer. Der Angestellte übergab dem Räuber das geforderte Geld, woraufhin der Mann zu Fuß in Richtung der Straße Kurzer Krummer Bruch flüchtete. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief ergebnislos. Zum Zeitpunkt des Überfalls hielten sich keine Kunden mehr in der Spielstube auf.

Beschreibung des Täters: ca. 175 cm groß, dunkle Kapuzenjacke, sprach Deutsch mit ausländischem Akzent.

Die Polizei in Osterode hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 05522/508-0 zu melden.

