Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (470/2019) - Brand eines Fermenters der Biogasanlage Reyershausen

Göttingen (ots)

Bovenden Reyershausen, Angerweg, Samstag, 10.08.2019, 13:02 Uhr.

Göttingen (wo) - Am Samstag, gegen 13:02 Uhr, kam es zu einem Brand eines Fermenters in der Biogasanlage im Bovender Ortsteil Reyershausen. Es geriet hier vermutlich ein Elektromotor eines Rührwerkes in Brand. Das Feuer griff auf die Dachplane und die Isolierung des Fermenters über.

Der Brand wird durch die umliegenden freiwilligen Feuerwehren und einer Drehleiter der Berufsfeuerwehr Göttingen (insgesamt 96 Einsatzkräfte) eingedämmt und gelöscht.

Ein Übergreifen der Flammen auf die weiteren Fermenter wurde verhindert.

Zu einer Gefährdung der Bevölkerung kam es nicht.

Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist noch nicht bekannt.

Die Ermittlungen zur genauen Brandursache dauern an.

