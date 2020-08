Hessisches Bereitschaftspolizeipräsidium

POL-HBPP: PKW rollt in den Main

Frankfurt am Main (ots)

Am heutigen Montag, den 24.08.2020, gegen 12:30 Uhr, rollte aus noch ungeklärter Ursache ein abgestellter PKW vom Parkplatz vor dem Rudererdorf Frankfurt in die Bundeswasserstraße Main. Die Feuerwehr Frankfurt konnte den teilweise im Wasser versunkenen PKW bergen. Die gemeinsamen Ermittlungen des 8.Polizeireviers und der Wasserschutzpolizei Frankfurt dauern noch an.

