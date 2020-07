Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Beifahrertür von Pkw zerkratzt

Einbeck (ots)

Einbeck (pap) Ein in der Carl-Maria-von-Weber geparkter Pkw Ford Mustang wurde von einem bislang unbekannten Täter an der Beifahrerseite zerkratzt. Die Tatzeit liegt zwischen Montag, 20.07.2020, 17.00 Uhr und Dienstag, 21.07.2020, 15.30 Uhr. Die Schadenshöhe beläuft sich auf ca. 1300,- Euro. In den letzten Monaten und Jahren wurden in dem Bereich immer wieder mal Pkw beschädigt. Die Polizei bittet deshalb Zeugen, die Hinweise hierzu geben können, sich mit der Dienststelle in Einbeck in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell