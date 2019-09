Feuerwehr Detmold

FW-DT: Brand in Wohnhaus - Bewohner tot aufgefunden

Bild-Infos

Download

Detmold (ots)

Am Mittwochnachmittag um 14:55 Uhr wurde die Feuerwehr Detmold zu einem Brand in einem Wohnhaus an der Boelckestraße gerufen. Nachbarn hatten eine Rauchentwicklung wahrgenommen und den Notruf gewählt. Neben dem hauptamtlichen Personal rückten daraufhin die Einheiten Brokhausen und Mitte, sowie der Rettungdienst mit Notarzt an. Die ersten Einsatzkräfte fanden einen ausgedehnten Wohnungsbrand vor. Mehrere Trupps unter Atemschutz gingen vor, um den vermissten Hausbewohner zu suchen. Dieser konnte leblos im ersten Obergeschoss gefunden werden. Das Wohnhaus wurde gründlich nach weiteren Personen durchsucht. Gleichzeitig wurde das Feuer gelöscht. Hierzu mussten Teile der Decke entfernt werden, um Glutnester besser erreichen zu können. Gegen 18:00 Uhr konnten alle eingesetzten Kräfte zurück in ihre Standorte fahren.

Bei einer regulären Brandnachschau gegen 21:00 Uhr stellte das hauptamtliche Personal einzelne Glutnester im Bereich einer Zwischendecke fest. Zur Unterstützung wurde deshalb der Löschzug Mitte zur Einsatzstelle alarmiert. Mittels Wärmebildkamera wurden die Glutnester lokalisiert und im Anschluss abgelöscht. Nach etwa 90 Minuten konnten die Einsatzkräfte einrücken.

Die Polizei hat Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Rückfragen bitte an:



Feuerwehr Detmold

Pressesprecher im Einsatzdienst

Marco Schweiger

Telefon: +49 (0)160 9062 1826

E-Mail: pressesprecher@feuerwehr-detmold.org

www.feuerwehr-detmold.org

Original-Content von: Feuerwehr Detmold, übermittelt durch news aktuell