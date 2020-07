Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Biedermeieruhr entwendet

Ein Dokument

Bad Gandersheim (ots)

Bad Gandersheim, Dr.-Heinrich-Jasper-Straße, Montag, 15.06.2010 - Donnerstag, 16.07.20

BAD GANDERSHEIM (schw) - In dem Tatzeitraum von Montag, 15.06.20 bis Donnerstag, 16.07.20 entwendete ein bislang unbekannter Täter aus einem verschlossenen Raum des Diakonissenvereins in der Dr.-Heinrich-Jasper-Straße in Bad Gandersheim eine ca, 30 - 40 cm große Biedermeieruhr. Der Täter drang unberechtigt in ein zurzeit unbenutztes Zimmer des Vereins und entwendete die Uhr. Es entstand ein Schaden im mittleren dreistelligen Bereich. Die Polizei Bad Gandersheim hat die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise zum Verbleib der Uhr nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 05382/91920-0 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Northeim

Polizeikommissariat Bad Gandersheim

Pressestelle



Telefon: 05382/91920 0

Fax: 05382/91920 150

E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell