Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Fahrradfahrer übersehen, angefahren und geflüchtet.

Einbeck (ots)

Einbeck(pap) Im Rahmen einer anderen Sachverhaltsaufnahme erlangte die Polizei am Montag, 20.07.2020, Kenntnis von einer Verkehrsunfallflucht mit leichtem Personenschaden, die sich tags zuvor ereignet haben soll. Das 27 Jahre alte Unfallopfer schilderte den eingesetzten Beamten, dass es am Sonntag, 19.07.2020, zwischen 02.00 und 05.00 Uhr mit seinem Fahrrad das Altendorfer Tor in Richtung stadteinwärts befahren hätte. Aus der Beverstraße wäre ein Pkw gekommen, der nach rechts auch in Richtung stadeinwärts abbiegen wollte. Der Fahrer des Wagens hat den 27-jährigen übersehen, sodass es zum Zusammenstoß und Sturz gekommen sei. Hierbei zog sich der Fahrradfahrer leichte Schürfwunden zu. Der Unfallverursacher hätte seine Fahrt fortgesetzt, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Eventuelle Zeugen, die Hinweise zu dem flüchtigen Fahrzeug oder den Fahrer geben können, melden sich bitte bei der Polizei Einbeck.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Northeim

Polizeikommissariat Einbeck

Pressestelle



Telefon: 05561/94978 0

Fax: 05561/94978 250

E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell