Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Geldbörse entwendet

Uslar (ots)

(zi.) Ein bisher unbekannter Täter entwendete am 20.07.20, in der Zeit von 08:45 Uhr bis 09:50 Uhr, in einem Einkaufsmarkt in der Wiesenstraße die Geldbörse einer 78-jährigen Frau aus Bodenfelde. Im Verlauf des Vormittages wurde die Geldbörse am Straßenrand in Allershausen ohne das darin befindliche Bargeld wieder aufgefunden. Zeugen werden gebeten, sich mit dem Polizeikommissariat Uslar, Tel.: 05571/92600-0.

