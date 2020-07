Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkehrsunfall mit schwerverletzter Person

Bad Gandersheim (ots)

Bad Gandersheim, B445 / K 627, Montag, 20.07.20, 17.20 Uhr BAD GANDERSHEIM - (schw) Am Montag, 20.07.20, 17.20 Uhr befuhr eine 37-jährige Einbeckerin mit ihrem Pkw Daimler-Benz die K 627 aus Richtung Bentierode kommend in Richtung B 445. Im Pkw der 37-jährigen befand sich des Weiteren die 35-jährige Schwester der Fahrerin die ebenfalls aus Einbeck stammt. Im Kreuzungsbereich der B445 wollte die 37-jähirge nach links auf diese einbiegen, um im weiteren Verlauf ihre Fahrt Richtung Bad Gandersheim fortzusetzen. Hierbei schätzte sie offensichtlich die Geschwindigkeit oder den Fahrweg des von links aus Richtung Bad Gandersheim kommenden 80 -jährigen Toyota Fahrers aus Kalefeld falsch ein, sodass es im Kreuzungsbereich der B 445 und der K 627 zum Zusammenstoß der beiden Pkw kam. Die beiden Kraftfahrzeugführer wurden durch die Kollision in ihren Pkw eingeklemmt und mussten von der Feuerwehr aus ihren Pkw geborgen werden. Der 80-jährige verletzte sich durch den Unfall schwer und wurde mit dem Rettungshubschrauber in die Universitätsmedizin Göttingen verbracht. Die 37-jährige Einbeckerin sowie die 35-jähirge Beifahrerin wurden bei dem Unfall ebenfalls verletzt und mit dem Rettungswagen dem Einbecker Krankenhaus zugeführt. Insgesamt entstanden an den Kraftfahrzeugen Schäden in Höhe von ca. 10.000,- EUR Für die Zeit der Unfallaufnahme und der Aufräumarbeiten musste die B 445 gesperrt werden und wurde letztendlich um 22.00 Uhr für den fließenden Verkehr wieder frei gegeben. An dem Einsatz waren neben den Rettungskräften, Kräfte der Polizei Bad Gandersheim, Einbeck und Northeim sowie Feuerwehren der Ortschaften Bad Gandersheim und Opperhausen beteiligt.

