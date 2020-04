Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Edenkoben - Trunkenheitsfahrt, Fahren ohne Fahrerlaubnis

Edenkoben (ots)

Am 26.04.2020 gegen 20:55 Uhr wurde der Fahrer eines BMW auf der L514 zwischen Edenkoben und St. Martin einer Verkehrskontrolle unterzogen. Im Rahmen der Kontrolle stellte sich heraus, dass der 29-jährige nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Da Alkoholgeruch wahrzunehmen war, wurde ein Atemalkoholtest durchgeführt, welcher einen Wert von 1,17 Promille ergab. Dem jungen Mann wurde eine Blutprobe entnommen und ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr und Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet. Da der Fahrzeughalter ebenfalls alkoholisiert war, blieb der Fahrzeugschlüssel über Nacht in amtlicher Verwahrung. Weil der Fahrer des BMW über keinen festen Wohnsitz in der Bundesrepublik Deutschland verfügt, wurde eine Sicherheitsleistung in Höhe von 400 Euro einbehalten. Eine Sicherheitsleistung hat hierbei den Zweck, den staatlichen Strafverfolgungs- und Strafvollstreckungsanspruch bei ausländischen Bürgern zu sichern.

