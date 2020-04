Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Unfallflucht in Bad Bergzabern

Bad Bergzabern (ots)

Die Geschädigte hatte ihren recht neuen metallicgrauen 1er BMW am Samstag, d. 25.4.20, von 9 Uhr bis 11.30 Uhr in der Karl-Popp-Straße in Bad Bergzabern entgegen der Fahrtrichtung abgestellt. Als sie wieder an ihr Fahrzeug kam, stellte sie einen Schaden in Form von Kratzern am vorderen rechten Stoßstangeneck fest; geschätzter Schaden um die 1.500EUR. Der bislang unbekannte Unfallverursacher hatte sich unerlaubt von der Unfallstelle entfernt. Die Geschädigte fand einen hinter den Scheibenwischer geklemmten Zettel mit Druckbuchstaben vor. Schreiber bekennt sich darauf zur Schadensverursachung, ohne jedoch Hinweis durch z.B. Namensnennung, Telefonnummer oder sonst wie auf sich zu geben. Zeugen, die womöglich jemanden gesehen haben, der einen Zettel unter die Windschutzscheibe gesteckt hat, mögen sich bitte telefonisch unter der 06343-93340 oder per E-Mail unter pibadbergzabern@polizei.rlp.de wenden.

