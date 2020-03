Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Anröchte - Täter hebelten Terrassentür auf

Anröchte (ots)

Einbrecher hebelten am Freitag, zwischen 08.45 Uhr und 11.55 Uhr, die Terrassentür eines Mehrfamilienhauses in der Dolomitstraße auf. Nach dem sie die Wohnung durchsucht hatten, entwendeten sie Bargeld und einen Laptop. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02941-91000 mit der Kriminalpolizei in Verbindung zu setzen. (reh)

