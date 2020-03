Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippstadt - Betrunken am Handy

Lippstadt (ots)

Ein 53-jähriger Autofahrer aus Lippstadt befuhr Samstagabend, gegen 23.10 Uhr, den Konrad-Adenauer-Ring aus Richtung Unionstraße kommend in Richtung Stirper Straße. Als er die Kreuzung Südertor/Konrad-Adenauer-Ring an der Ampelanlage bei Grün geradeaus passieren wollte, fuhr ihm ein 35-jähriger Fahrradfahrer aus Lippstadt in seine linke Autoseite. Durch den Zusammenstoß kam der Radfahrer zu Fall, blieb jedoch unverletzt. Nach Zeugenaussagen fuhr der Radfahrer mutmaßlich bei Rot, ohne Licht und telefonierte während der Fahrt mit seinem Handy. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 2,2 Promille. Dass er nach eigenen Angaben einen Tag zuvor auch noch Drogen konsumierte hatte, rundet das Bild noch ab. Die Beamten ordneten daraufhin eine Blutprobe an. Der entstandene Sachschaden wird auf 2.500 Euro geschätzt. (reh)

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Soest

Pressestelle Polizei Soest

Telefon: 02921 - 9100 5300

E-Mail: pressestelle.soest@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/soest

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell