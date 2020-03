POL-SO: Pressebericht der Kreispolizeibehörde Soest vom Wochenende

Kreispolizeibehörde Soest

Bad Sassendorf - Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Am Samstagmorgen ereignete sich gegen 06:35 Uhr ein Verkehrsunfall, bei dem der 24-jährige Fahrer eines PKW Mercedes verletzt wurde. Der Bad Sassendorfer war auf der Straße "Neuer Weg" (L688) in Richtung Süden / Bundesstraße unterwegs, als er kurz hinter dem Ortseingang Lohne aufgrund überhöhter Geschwindigkeit und erheblicher Alkoholisierung die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor und zunächst mit einem am Fahrbahnrad geparkten Pkw kollidierte. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der abgestellte Pkw um mehr als 20 Meter versetzt, dabei noch gegen eine Straßenlaterne geschoben und stark beschädigt. Nach diesem ersten Aufprall bewegte sich der Mercedes des 24-Jährigen noch in der ursprünglichen Fahrtrichtung weiter und kam erst nach weiteren Kollisionen mit einem zweiten geparkten Pkw, einer Grundstücksmauer und einer Straßenlaterne zum Stillstand. Der entstandene Sachschaden könnte sich nach erster Schätzung der Polizei auf über 50.000 Euro belaufen. Dem Unfallfahrer wurde eine Blutprobe entnommen und ein Strafverfahren eingeleitet. Sein Fahrzeug wurde sichergestellt. (sn)

Bad Sassendorf - Wohnungseinbruch

Am Samstag brachen unbekannte Täter im Zeitraum von 16:15 Uhr bis 22:15 Uhr in ein Wohnhaus in der Lindenstraße ein. Die Einbrecher verschafften sich während der Abwesenheit der Bewohner Zugang zum Objekt durch Aufhebeln eines Kellerfensters auf der rückwärtigen Gebäudeseite und durchsuchten in der Erdgeschosswohnung diverse Schränke und Behältnisse. Ob etwas gestohlen wurde, war zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme noch nicht bekannt. Sachdienliche Hinweise zur Tat nimmt die Polizei in Soest unter der Rufnummer 02921-91000 entgegen. (sn)

Anröchte - Einbruch in Betriebsgebäude

In der Nacht von Samstag auf Sonntag wurde in das Wirtschaftsgebäude eines landwirtschaftlichen Betriebs an der Goethestraße eingebrochen. Unbekannte Täter verschafften sich zunächst Zugang zum Tatobjekt durch gewaltsames Öffnen des Tores einer vorgelagerten Werkstatt und drangen weiter in den Büro- und Aufenthaltstrakt vor. Hier gelang es den Tätern, einen verschlossenen Aufbewahrungsbehälter zu öffnen. Daraus entwendeten sie Bargeld und entfernten sich unerkannt. Hinweise zur Tat oder zu verdächtigen Personen/Fahrzeugen nimmt die Polizei Lippstadt unter der Rufnummer 02941-91000 entgegen. (sn)

