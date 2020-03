Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Wickede - Ältere Dame bestohlen

Wickede (ots)

Am Donnerstag verständigte die Verwandte einer älteren Dame aus Wickede die Polizei, nachdem Bargeld aus der Wohnung der Rentnerin verschwunden war. Einen Tag zuvor, gegen Mittag, klingelte ein unbekannter Mann an der Wohnungstür des Opfers. Als die Rentnerin die Tür öffnete sagte der Unbekannte etwas Unverständliches und ging sofort in die Wohnung der Frau. Hier betrat er alle Räume, schaltete die Lichtschalter an und aus und ging wieder fort. Am nächsten Tag wurde dann bemerkt, dass der Rentnerin Bargeld aus ihrem Portemonnaie fehlen würde, welches sie auf einem Regal abgelegt hatte. Der Unbekannte war circa 40 Jahre alt, schätzungsweise 185 cm groß und von schlanker Statur. Er trug eine helle Jacke und eine Kappe. Die Kriminalpolizei bittet Zeugen, die Angaben zur Tat oder dem mutmaßlichen Täter machen können, sich unter der Telefonnummer 02922-91000 zu melden. (reh)

