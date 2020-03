Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Soest - Ladendiebe wehren sich

Soest (ots)

Nach einem räuberischen Ladendiebstahl nahm die Polizei in Soest am Donnerstagnachmittag zwei mutmaßliche Ladendiebe fest. Gegen 16.20 Uhr konnte ein Ladendetektiv in einem Supermarkt am Herzog-Adolf-Weg einen 20-jährigen und 24-jährigen Soester dabei beobachten, wie sie Lebensmittel aus dem Regal entnahmen und diese an der Kasse nicht bezahlten. Als der Detektiv sich vor dem Supermarkt zu erkennen gab wurde einer der Männer aggressiv und spukte ihn an. Einer der beiden Männer schlug ihn kurz darauf mit seinem Rucksack gegen den Kopf, während der zweite Ladendieb ihn mit einer Wodkaflasche treffen wollte. Ein Zeuge griff hier jedoch frühzeitig ein und verhinderte dies. Der 24-jährige Tatverdächtige warf nun sein Diebesgut dem Detektiv vor die Füße und ging fort. Nach Eintreffen der Polizei konnte er nach Zeugenhinweisen angetroffen werden. Aufgrund von Drohgebärden wurden ihm Handfesseln angelegt und zur Polizeiwache mitgenommen. Der 20-jährige Tatverdächtige beleidigte währenddessen aus der Ferne, mittels ausgestreckten Mittelfinger und weiteren Beleidigungen, die Polizisten und floh. Er konnte kurz darauf im Bereich Gotlandweg vorläufig festgenommen werden. Das von dem Ladendetektiv beschriebene Diebesgut, eine Wodkaflasche, fanden die Beamten in der Nähe des Festnahmeortes auf. (reh)

