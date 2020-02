Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Polizei ermittelt nach Einbruch in Grundschule

Rommerskirchen-Hoeningen (ots)

Am Montagabend (03.02.), zwischen 22:05 Uhr und 22:15 Uhr, brachen Unbekannte in eine Grundschule an der Stephanusstraße ein. Sie hebelten ein Fenster auf und gelangten so in die innenliegenden Räumlichkeiten, die nach Wertsachen durchsucht wurden. Zeugen beobachteten, dass nach der Auslösung des Alarms zwei männliche Tatverdächtige durch das geöffnete Fenster das Gebäude verließen und sich in unbekannte Richtung entfernten. Über das Diebesgut liegen noch keine Erkenntnisse vor.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 02131 300-0 bei der Polizei zu melden.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Der Landrat des

Rhein-Kreises Neuss als

Kreispolizeibehörde

-Pressestelle-

Jülicher Landstraße 178

41464 Neuss

Telefon: 02131/300-14000

02131/300-14011

02131/300-14013

02131/300-14014

Telefax: 02131/300-14009

Mail: pressestelle.neuss@polizei.nrw.de

Web: https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell