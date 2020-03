Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Soest - Ein Leichtverletzter und 6.000 Euro Sachschaden

Soest (ots)

Nach einem Verkehrsunfall am Nottebohmweg zog die Polizei Bilanz. Ein Leichtverletzter und circa 6.000 Euro Sachschaden. Ein 57-jähriger Autofahrer aus Iserlohn versuchte Donnerstag, gegen 13.45 Uhr, rückwärts aus einer Parklücke am Nottebohmweg auszuparken. Hierbei übersah er den Wagen eines 72-jährigen Autofahrers aus Bad Sassendorf. Dieser befuhr die Straße in Richtung Osthofentor. Bei dem folgenden Zusammenstoß verletzte sich der 72-Jährige leicht. Mitarbeiter eines Rettungswagens, die zufällig vorbeifuhren, konnten ihn direkt vor Ort medizinisch versorgen. (reh)

