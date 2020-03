Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Soest - Betrügerische Computerspeziallisten - Korrekturmeldung

Soest (ots)

Wir bitten den Tippfehler zu entschuldigen : Natürlich muss es heißen "...nicht an Unbekannte freizugeben."

Ein angeblicher Computertechniker rief am Montag einen Rentner aus Soest an und gab vor, dass sich Russen unberechtigt Zugriff auf den Computer des Mannes verschafft hätten. Der ältere Mann gewährte daraufhin dem falschen Computerspeziallisten Zugriff auf seinen Rechner. Um eine Bezahlung für seine Arbeit gewährleisten zu können, teilte er ihm seine Kreditkartennummer mit. Anschließend sollte das gutgläubige Opfer auch noch eine Überweisung an eine niederländische Bank tätigen. Als ihm das Ganze dann merkwürdig vorkam ließ der Rentner richtigerweise seine Kreditkarte sperren. Zu Abbuchungen kam es bislang nicht. Die Polizei rät, sensible Daten oder Zugriffe auf den eigenen Rechner nicht an Unbekannte freizugeben. Im Zweifelsfall legen Sie einfach auf. (reh)

