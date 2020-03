Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Warstein - Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Arnsberg und der Kreispolizeibehörde Soest - Schlag gegen Drogenhandel

Warstein (ots)

Der Polizei im Kreis Soest gelang ein weiterer Schlag gegen den Drogenhandel. Im Rahmen eines Ermittlungsverfahrens wegen illegalen Drogenhandel, konnten Beamte des Einsatztrupps und des zuständigen Kriminalkommissariats in Soest, am Mittwoch einen 22-jährigen Warsteiner, mit seinem Wagen in Allagen anhalten. Im Auto befanden sich neben dem 22-Jährigen noch ein 21-jähriger Mann aus Warstein und eine 18-jährige Frau aus der gleichen Stadt. Bei der Durchsuchung des Wagens und den folgenden Wohnungsdurchsuchungen konnten insgesamt 2,2 kg Amphetamin, 338 g Marihuana und 21 g Kokain sichergestellt werden. Die beiden Männer und die Frau wurden nach den polizeilichen Maßnahmen, mit Rücksprache der Staatsanwaltschaft Arnsberg, wieder entlassen, da keine Fluchtgefahr bestand. (reh)

