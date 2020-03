Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippstadt - Fahrradkontrollen

Lippstadt (ots)

Am Donnerstagmorgen führten Beamte des Verkehsdienstes an der Drost-Rose-Realschule und der Edith-Stein-Realschule Kontrollen durch. Die Verkehrssicherheit der Schülerfahrräder stand dabei im Vordergrund. Die Ergebnisse der Kontrollen waren teilweise schon erschrteckend. An 43 von circa 80 kontrollierten Rädern war nicht alles in Ordnung. Mal funktionierte das Licht nicht, mal gab es keine Klingel und bei einem anderen Rad waren die Bremsen defekt. Einige waren in einem erschreckend schlechten Zusatnd. Die Schüler erhielten nach der Kontrolle einen Zettel mit nach Hause, um die Eltern auf die Defekte am Fahrrad hinzuweisen. Damit die Zettel nicht im Tournister "vergessen" werden, bekommen die Elternn das Ergebnis der Kontrolle auch per Post mitgeteilt. Für Eltern sollte eine regelmäßige Kontrolle der Fahrräder ihrer Kinder selbstverständlich sein. "Ich möchte nicht dafür verantwortlich sein, wenn ein Kind wegen fehlender Beleuchtung von einem Auto angefahren und womöglich schwer verletzt wird!" so Willi Helmig vom Verkehrsdienst der Polizei. "Teilweise ist es schon recht verantwortungslos von den Eltern, wenn man sich den Zustand der Räder ansieht." (lü)

