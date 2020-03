Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Soest - Zu langsam unterwegs

Soest (ots)

Donnerstagabend, gegen 20.30 Uhr, fiel einer Streifenwagenbesatzung ein 32-jähriger Autofahrer im Bereich des Lübecker Ringes auf. Statt der zugelassenen 50 km/h fuhr der Soester Autofahrer laut Tachonadel lediglich 30 km/h. An einer Ampelanlage am Windmühlenweg reagiert er nicht vorschriftsmäßig und passierte die Haltelinie erst beim Gelb-/Rotlichtwechsel. Bei der folgenden Verkehrskontrolle stellten die Beamten Alkoholgeruch beim Fahrer fest. Mit fast 1,6 Promille hatte er deutlich zu viel Alkohol getrunken und musste anschließend mit ins Krankenhaus. Dort wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Eine gültige Fahrerlaubnis hatte der 32-Jährige ebenfalls nicht, so dass die Polizisten nicht nur eine Anzeige wegen der Trunkenheitsfahrt, sondern auch wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis fertigten. (reh)

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Soest

Pressestelle Polizei Soest

Telefon: 02921 - 9100 5300

E-Mail: pressestelle.soest@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/soest

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell