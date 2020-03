Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Welver-Scheidingen - Ohne Führerschein mit grünem Kennzeichen

Welver (ots)

Am Donnerstag fiel gegen 14.20 Uhr einer Polizeistreife im Bereich der Delkenstraße in Scheidingen der 28-jährige Fahrer eines Kleinkraftrades mit grünem Versicherungskennzeichen auf. Da diese Kennzeichen ab März des Jahres schwarz sein müssen, hielten sie den Wickeder an. Hierbei stellte sich heraus, dass er neben dem fehlenden Versicherungsschutz für sein Zweirad, auch keinen Fahrerlaubnis zum Führen des Gefährts hatte. Die Polizisten fertigten daraufhin eine Anzeige wegen Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz und Fahren ohne Fahrerlaubnis. (reh)

