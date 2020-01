Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Polizeibericht Nr. 25 von Samstag, 25. Januar 2020

Kreis Heinsberg (ots)

Geilenkirchen, Bahnhofstraße, Einbruch in Gaststätte

In der Zeit von Do., 23.01.2020, 22:00 Uhr bis Fr., 24.01.2020, 11:00 Uhr drangen bislang unbekannte Einbrecher durch Aufhebeln eines Fensters in die Räumlichkeiten eines Restaurants in der Bahnhofstraße ein. Sie durchsuschten den Thekenbereich, öffneten sämtliche Behältnisse und entwendeten einen Tablet-PC.

Waldfeucht-Frilinghoven, Diebstahl eines Pkw-Anhängers

Unbekannte entwendeten einen in einer Hauseinfahrt geparkten und mit einem Deichselschloß gesicherten roten Pkw-Anhänger der Marke 'Rova' mit HS-Kennzeichen. (Tatzeit: Do., 23.02.2020, 07:00 Uhr bis Fr., 24.01.2020, 13:45 Uhr).

