Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Akkus aus Baustellenampeln entwendet

Wegberg-Holtum (ots)

Aus zwei Baustellenampeln, die an der Marienstraße stehen, entwendeten Unbekannte jeweils den Akku. Um an ihre Beute zu gelangen, brachen sie die Metallgehäuse des Ampelfußes auf. Die Tat wurde zwischen 16 Uhr am Mittwoch, 22. Januar und 8 Uhr am Donnerstag, 23. Januar, begangen.

