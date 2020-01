Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Rucksack aus Pkw entwendet

Erkelenz (ots)

Indem sie die Seitenscheibe einschlugen, drangen bislang unbekannte Täter am 23. Januar (Donnerstag), zwischen 7.30 Uhr und 7.35 Uhr, in den Innenraum eines am Kindergarten an der Brückstraße parkenden Pkw ein. Sie entwendeten aus dem Fahrzeug einen Rucksack. Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben, die mit der Tat in Zusammenhang stehen könnten, werden gebeten, sich zu melden. Zuständig ist in diesem Fall das Kriminalkommissariat in Erkelenz unter der Telefonnummer 02452 920 0.

Um nicht Opfer eines Fahrzeugaufbruchs zu werden, rät die Polizei:

- Stellen Sie Ihr Fahrzeug möglichst in eine verschließbare Garage, auf einem bewachten Parkplatz oder zumindest an einem gut beleuchteten Platz ab. - Achten Sie beim Verschließen darauf, dass Ihr Fahrzeug tatsächlich durch die Funkfernbedienung abgeschlossen wurde: Vergewissern Sie sich, dass sich die Schließknöpfe nach unten bewegt haben oder betätigen Sie den Türgriff. - Lassen Sie keine Wertsachen (z.B. Handtasche, Handy, Kamera oder Gepäck) und kein Bargeld im Auto liegen. Ein Auto ist kein Safe und jeder erkennbare Gegenstand kann für Täter einen Anreiz darstellen. - Nehmen Sie auch Ausweise, Fahrzeugpapiere, Schriftstücke mit der Anschrift und besonders Hausschlüssel immer mit aus dem Fahrzeug, damit nicht noch ein Wohnungseinbruch dazu kommt.

