Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Briefkästen und Kupferfallrohr abgerissen und gestohlen

Übach-Palenberg (ots)

In der Nacht zu Donnerstag, 23. Januar, rissen Unbekannte zwei Briefkästen an Häusern an den Straßen In d`r Gang und Dionysiusstraße ab und stahlen diese. In derselben Nacht wurde zudem ein etwa drei Meter langes Kupferfallrohr von einem Haus an der Lotharstraße abgerissen und gestohlen. Bei ihren Taten beschädigten die Täter die Hauswände sowie eine Dachrinne.

