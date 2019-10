Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Schlägerei auf Uni-Party

Mainz (ots)

Freitag, 18.10.2019, 02:00 Uhr

Am Donnerstagabend fand in der Mainzer Oberstadt eine Semstereröffnungsfeier statt. In der Nacht kam es dort zu einer Schlägerei. Drei 20 bis 24-Jährige Täter schlugen dabei auf eine Gruppe ein. Es wurden sogar Glasflaschen auf die Gruppe geworfen. Durch die Polizeibeamten konnten die Täter angetroffen werden. Alle drei erhielten einen Platzverweis.

