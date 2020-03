Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Welver - Polizei rät zur Vorsicht

Welver (ots)

Eine Rentnerin aus Welver erhielt am Donnerstag zwei Telefonanrufe, in denen ihr von einer mutmaßlichen Bandansage mitgeteilt wurde, dass sie eine Strafe in Stuttgart zu zahlen habe. Sie erhielt nun den Hinweis, dass sie auf dem Tastenfeld ihres Telefons die 1 drücken könne, sofern sich das anrufende Unternehmen darum kümmern soll oder die 2, sofern sie dies selber regeln möchte. Die Welveranerin drückte daraufhin in zwei Fällen eine der Zusatzzahlen und legte auf. Die Polizei vermutet, dass hinter dem anschließenden Betätigen der Zusatzzahl 1 oder 2 des Tastenfeldes eine erhöhte Telefongebühr stecken könnte und rät deshalb, keine der Zusatzzahlen zu betätigen und einfach aufzulegen. Wie hoch die tatsächlichen Mehrkosten in diesem Fall waren, steht zurzeit noch nicht. (reh)

